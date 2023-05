Maria Miceli, morta a 35 anni ballerina di programmi tv e teatro

Lutto nel mondo della danza e dello spettacolo.

A soli 35 anni, dopo una lunga malattia, è scomparsa la ballerina Maria Miceli, protagonista in teatro e in televisione, anche come attrice, dove ha preso parte ad alcuni programmi trasmessi sulle principali reti nazionali

Tra questi, “Camera Café”, sitcom targata Mediaset, andata in onda per sei stagioni su Italia 1.

Maria Miceli è stata anche protagonista del video “Grande Amore” de Il Volo, nonchè coreografa, direttrice artistica e modella con una grande passione per le culture mediorientali.

L’ultimo post sui social di Maria Miceli

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram e Facebook il 30 aprile, ha pubblicato la frase “Love is the bridge between you and everything”, che tradotta in italiano significa “l’amore è il ponte tra te e tutto”, un verso di una poesia di Jalal ad-din Rumi, conosciuto come Rumi, uno dei grandi poeti mistici persiani, e che oggi suona come il suo messaggio d’addio.