Marina di Ragusa: il lungomare si rifà il look

Previsto un potenziamento della ciclabile e una complessiva valorizzazione del litorale. L’obiettivo del Comune è rendere la frazione sempre più a misura di turista

RAGUSA – Rivalutare il lungomare Bisani per rilanciare Marina di Ragusa.

Ciò che è stato fatto nella frazione marittima del capoluogo ibleo ha ridato senz’altro nuovo slancio a tutta l’area e anche questa Amministrazione comunale sta lavorando per migliorare il territorio. Proprio qualche giorno fa, infatti, con determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il numero 439 del 20/01/2023, è stata approvata l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani, per quel che riguarda il “Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa”. Un intervento che prevede anche il “potenziamento” e la “messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale-Cig 94089742F9”.

“Lo abbiamo detto altre volte – ha evidenziato il sindaco Peppe Cassì – l’aggiudicazione dei lavori e quindi la conseguente apertura del cantiere è solo l’ultima parte del percorso di realizzazione di un’opera pubblica. Vale per le opere fin qui realizzate, vale per quelle in corso e vale per quelle che troveranno compimento nel prossimo mandato, qualunque sia l’Amministrazione in carica. Questa tappa è stata raggiunta da un altro progetto: la riqualificazione del lungomare Bisani, per la quale sono stati aggiudicati i lavori”.

“Solo un dato – ha aggiunto il primo cittadino – a riprova del grande lavoro preliminare. Su novanta progetti presentati per accedere ai fondi Pac per la Sicilia e venti milioni disponibili, il nostro progetto è arrivato settimo, ottenendo un finanziamento da 5,3 milioni di euro, più di un quarto delle cifre messe a bando. Con la realizzazione della pista ciclabile da piazza Malta alla Riserva, con la riqualificazione in corso del lungomare Doria e con questo nuovo intervento, ecco che l’intero litorale viene valorizzato. Viviamo in un territorio tra i più belli e invidiati d’Italia: prendercene cura, aumentare il suo valore, vuol dire non solo migliorare la vivibilità della nostra città ma renderla più attrattiva, generare nuove economie”.

Sarà un Consorzio di imprese a realizzare i lavori, aggiudicati con un ribasso del 31,0627 per cento sul prezzo a base di gara. “L’intervento dallo Scalo Trapanese a Punta di Mola – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – permetterà di rivalutare ulteriormente l’area e risolvere definitivamente il problema di sicurezza dovuto alla commistione di ciclisti e pedoni sull’attuale pista ciclopedonale”.

“Con questa opera – ha concluso Giuffrida – sarà mantenuta la pista ciclabile, mentre l’attuale percorso pedonale e il bastione diventeranno una fascia divisoria con verde e panchine. La passeggiata sarà infatti realizzata con una passerella che andrà a risolvere gli attuali problemi di degrado di alcuni tratti. Gli alberi presenti saranno preservati e delle scale consentiranno l’accesso al mare”.