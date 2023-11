Catania, paura in nave: marinaio punto da pesce velenoso, evacuazione urgente

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera per soccorrere il malcapitato e trasferirlo in ospedale per le cure necessarie.

La Guardia Costiera del porto di Catania è intervenuta questa mattina per eseguire un’evacuazione medica urgente dopo che un marinaio è stato punto da un pesce velenoso.

Sul posto è intervenuta la motovedetta S.A.R. CP 888.

Marinaio punto da pesce velenoso a Catania

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il marinaio avrebbe accusato un malore dopo la puntura da una specie di pesce ritenuta pericolosa. Il peschereccio su cui si trovava era a circa 10 miglia dalle coste catanesi, quindi è intervenuta la motovedetta S.A.R. CP 888 della Guardia Costiera di Catania. Il malcapitato è stato prima soccorso sull’imbarcazione, poi evacuato e trasferito all’ospedale San Marco di Catania per le cure del caso.

L’intervento sullo Stretto

Negli scorsi giorni, sempre la Guardia Costiera di Catania aveva soccorso una giovane colta da malore a bordo della Msc Virtuosa a 100 miglia dalla costa della Calabria. Sul posto è intervenuto anche un elicottero per trasferire la malcapitata dall’imbarcazione in cui si trovava – proveniente da Napoli e diretta a Pireo – all’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo.

Alla Playa di Catania, negli scorsi giorni, è stato salvato un uomo in arresto cardiaco nelle acque antistanti il Villaggio Azzurro.

Immagine di repertorio