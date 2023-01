Scuola in lutto per la morte della professoressa Emilia Corda: “Insopportabile assenza”

Marsala in lutto per la morte della docente Emilia Corda, insegnante del Liceo Ruggieri deceduta a causa di una malattia.

Marsala in lutto per la morte della professoressa Emilia Corda, docente di lettere del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”.

L’insegnante, originaria di Trapani, è morta a Palermo dove era ricoverata da qualche settimana a causa di una grave malattia.

Purtroppo la malattia ha ucciso Emilia Corda e privato uno dei licei di Marsala di una delle sue docenti più apprezzate.

A ricordarla, soprattutto sui social, sono gli studenti, gli amici e i colleghi. Insegnava lettere, ma Emilia Corda aveva anche una grande passione per il teatro, tanto che negli ultimi anni si era dedicata all’attività di tutor pe il laboratorio teatrale.

La lettera della preside Florio

Tra i messaggi di cordoglio c’è anche quello di Fiorella Florio, dirigente scolastica del liceo “Pietro Ruggieri” di Marsala. In una lunga lettera per Emilia Corda pubblicata sul sito dell’istituto si legge:

“Carissima,

da ieri sera la tua già insopportabile assenza ci pesa ancor di più per la sua irreversibilità. Tu che per indole avevi a scopo della tua vita il supporto al superamento delle difficoltà, delle criticità, delle sofferenze, del dolore altrui, ancora una volta hai fatto di tutto perché la tua condizione non fosse causa di nostra tristezza.

Credevamo di esserti vicini noi, in questi mesi, con un vocale, un messaggio … e invece oggi ci è chiaro che eri, ancora una volta, tu a prenderti cura di noi, con un vocale, una foto, un video in cui paradossalmente davi a noi una parola di conforto, pensando a quando saresti tornata in quel Liceo che sentivi come la ‘tua’ scuola per sempre.

E tu mantieni le promesse. Da ieri sera sei tornata, libera dalla sofferenza del corpo che ti ha inferto un destino crudele, sei di nuovo con ciascuno di noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrare la tua serietà professionale e soprattutto il tuo entusiasmo generoso e contagioso, il tuo prenderti cura di tutto e di tutti con amore autentico e gratuito.

Il tuo sorriso luminoso ed incisivo riecheggia a scuola, e ci avvolge nel suo abbraccio. Quel sorriso unico che ti caratterizza, delle labbra, del volto, degli occhi, delle braccia accoglienti e rassicuranti, perché il tuo sorriso viene dal cuore. Le nostre lacrime sono il segno della tua energia che non si spegne, perché non sia il silenzio ma l’amore che ci regali a vincere.

Mentre il cielo si apre per accoglierti con gli onori che meriti, noi restiamo qui, nella speranza di riuscire a spendere il tempo che ci sarà donato nel tentativo di somigliarti almeno un po’.

Ciao Emilia, Amica nostra. E grazie.

Certa di interpretare il pensiero e i sentimenti di tutto il Ruggieri”.

I funerali della professoressa Emilia Corda si terranno oggi, venerdì 20 gennaio, alle ore 10.30, nella Basilica di Maria Santissima Annunziata (Madonna di Trapani) in via Conte Agostino Pepoli, 178 a Trapani.

