Marta Fascina “desaparecida” in Parlamento, malumori tra i deputati di Forza italia

Il gruppo parlamentare sta pensando ad eventuali provvedimenti nei confronti dell'ultima compagna di Berlusconi

Crescono i malumori tra i deputati di Forza Italia per l’assenteismo di Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi. La decisione di non presentarsi nemmeno al congresso di Forza Italia e alla festa dei 30 anni del partito non è passata inosservata tra i colleghi, che adesso avrebbero deciso di mandare un segnale.

Marta Fascina, provvedimenti irrisori vista l’eredità lasciata da Berlusconi

Una prima mossa sarebbe quella di toglierle la giustificazione. Ogni gruppo parlamentare ne ha a disposizione un pacchetto e Forza Italia nello specifico ne ha due, che sostanzialmente servono a permettere al deputato assente di ricevere ugualmente la diaria (circa 200 euro a seduta per un totale di 1200/1600 euro al mese). Una cifra a dir poco irrisoria per Fascina, che da Berlusconi ha ereditato 100 milioni di euro.

Marta Fascina, dalla morte di Berlusconi solo due presenze in aula

Marta fascina dalla dipartita del Cavaliere si è vita solamente due volte in aula, la prima a dicembre e la seconda il 6 febbraio 2024, fino ad adesso l’unica data di quest’anno in cui Fascina ha svolto l’attività parlamentare.