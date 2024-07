Mascalucia, vasto incendio: fiamme minacciano capannone e palazzi

Incendio a Mascalucia. In fiamme nella provincia di Catania cumuli di sterpaglie. Alcuni palazzi sono stati minacciati dal rogo.

Incendio a Mascalucia. In fiamme nella provincia di Catania cumoli di sterpaglie. Alcuni palazzi sono stati minacciati dal rogo. In tarda mattinata è arrivata la chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Il fumo ha invaso la carreggiata. Diverse squadre operative stanno operando tra Mascalucia e San Pietro Clarenza in via Santa Margherita. Presenti pure due autobotti e un canadair. Sul posto la Protezione Civile e la Forestale. Si è evitato che un capannone della Protezione civile, usato dal Comune, prendesse a fuoco. Coinvolto dall’incendio pure qualche veicolo. Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso.