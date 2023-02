Mattarella e von der Leyen a Palermo, città blindata: scattano restrizioni e divieti, ecco dove

Molte zone di Palermo saranno inaccessibili in occasione dell'arrivo di Mattarella e von der Leyen. Ecco quali saranno i punti "off limits".

Sarò una Palermo super blindata quella che domani, giovedì 23 febbraio, accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che parteciperanno all’inaugurazione dell’anno accademico all’Università nel capoluogo siciliano.

L’evento è in programma nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, in viale delle Scienze, alle ore 10,30. Numerose sono le misure di sicurezza adottate e i divieti di sosta che scatteranno nelle prossime ore in città, lungo le strade vicine al luogo dove si svolgerà la cerimonia.

Dove scattano i divieti di sosta

Nei giorni scorsi l’amministrazione del capoluogo palermitano aveva ordinato il divieto per il parcheggio in via Brasa e largo La Grutta. Adesso, tramite un’altra ordinanza, sono state decise ulteriori limitazioni in altri punti dove non sarà possibile lasciare l’auto.

Il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, scatterà dalla mezzanotte di oggi, 22 febbraio, alle ore 18 di domani, 23 febbraio. Le limitazioni saranno in vigore nelle seguenti strade:

in via Mariano Stabile nel tratto compreso tra via Roma e via Wagner;

in via Mariano Stabile nel tratto compreso tra via Roma e via Michele Amari;

in via Wagner nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe di Granatelli;

in via Principe di Granatelli nel tratto compreso tra via Wagner e via Roma.

Stabilito, inoltre, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dalle 00 alle 24 del 23 febbraio in via Tasso nel tratto tra via Giusti e via Pipitone Federico.