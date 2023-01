Messina Denaro in cella e tranquillo: anche una terrorista nello stesso carcere, ecco chi è

Ecco dove si trova il boss Messina Denaro e in che condizioni è nel giorno successivo al clamoroso arresto a Palermo.

Matteo Messina Denaro si trova in una delle celle singole del carcere dell’Aquila ed è attualmente affidato alle cure dei medici dell’Asl che operano nel penitenziario.

Matteo Messina Denaro in cella

La cella, di poco più di 10 metri quadrati, si trova in una delle sezioni del carcere che ospita 159 detenuti. Tra loro ci sono anche 12 donne, compresa la terrorista Nadia Desdemona Lioce (membro delle Nuove Brigate Rosse, condannata all’ergastolo per gli omicidi di Massimo D’Antona nel 1999 e di Marco Biagi nel 2002).

Al momento, secondo le indiscrezioni, il boss di Cosa nostra sarebbe tranquillo. Recente anche la notizia che Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto per il 41 bis, il carcere duro, per Matteo Messina Denaro.

La malattia

Carcere duro, quindi, per il boss arrestato ieri. Il tutto nonostante la malattia, il tumore che lo costringeva a seguire delle terapia alla clinica “La Maddalena” dove è stato rintracciato dagli agenti. Vittorio Gebbia, responsabile dell’oncologia medica del centro specializzato palermitano, ha parlato di Messina Denaro.

In un’intervista per “La Repubblica”, il medico ha sottolineato come il boss sembrasse “una persona normale” e come abbia affrontato la malattia “con grande dignità“.

Immagine di repertorio