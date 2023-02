Messina Denaro, in casa numerosi dvd e libri: da “Apocalypse now” a “Se questo è un uomo”

Numerose pellicole ritrovate nell'appartamento di Matteo Messina Denaro, presenti anche diversi libri di vario genere.

Emergono nuovi dettagli privati sulla vita di Matteo Messina Denaro, il superlatitante arrestato dai carabinieri del Ros lo scorso 16 gennaio alla clinica “La Maddalena” di Palermo. All’interno dell’appartamento di Campobello di Mazara i militari hanno recuperato infatti 212 dvd presenti nel soggiorno dove erano appesi i post del Padrino e di Joker.

Messina Denaro, le pellicole trovate

Tra i dvd trovati figurano “Storia del fascismo – le origini 1912-1922, i primi passi di Mussolini al governo”, una produzione Rai Trade. Poi, “Apocalypse now” di Francis Ford Coppola e “L’ultimo guerriero”, interpretato da Jean Reno. Presenti anche “Alexandre”, incentrato sulla figura di Alessandro Magno, e “Un piano perfetto”, commedia francese del 2012.

Non mancano “Django Unchained” di Quentin Tarantino e “L’immortale” diretto da Marco D’Amore. Scoperti anche “Il pescatore di sogni” e “Tra le nuvole”. Tra le pellicole preferite da Matteo Messina Denaro pure “Robin Hood”, “Attacco al potere”, “Solitario”, “La Talpa”, “Man on fire” e “Io vi troverò”. Insieme ai dvd presenti nell’appartamento, gli inquirenti hanno scoperto pure “Sex and the city” e “Il gladiatore”.

Messina Denaro, in casa una ricca biblioteca

Diversi anche i libri, ben 56, che trovavano spazio nella sua biblioteca personale. Tra gli autori preferiti vi è Charles Bukowsky, presente con cinque letture, tra le quali “Il sole bacia i belli”. Insieme ai libri figurano pure “Se questo è un uomo” di Primo Levi e “La scomparsa di Josef Mengele” di Oliver Guez. Non manca, poi, un libro su Pablo Escobar.

Tra gli altri titoli presenti si annoverano “Le notti bianche” di Fedor Dostoevskij e “L’assassino del commendatore” di Haruki Murakami, oltre a “Viva il latino” di Nicola Gardini e il romanzo “Putin – l’ultimo zar – da San Pietroburgo all’Ucraina” di Nicolai Lilin.