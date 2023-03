Messina Denaro pranzava accanto alla DIA, la testimonianza: “Erano vicini di tavolo”

Matteo Messina Denaro avrebbe spesso pranzato nello stesso locale frequentato in maniera abituale dagli uomini della DIA. La testimonianza incredibile.

Matteo Messina Denaro avrebbe pranzato spesso in un locale frequentato abitualmente da agenti di polizia. Si tratta dell’informazione che la trasmissione televisiva di La7 “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti ha reso nota in occasione della puntata andata in onda ieri sera.

Nel servizio, il cronista Danilo Lupo ha raccolto le testimonianze di chi lo ha servito. “È venuto qui a mangiare, l’ho riconosciuto dalla fisionomia quando si è seduto qua”, è il commento di un testimone.

“Li conosce per forza”

“Veniva da solo ed era molto educato. Ordinava più cose, mangiava poco di uno, poco dell’altro. C’era pure la DIA seduta, che viene qua a mangiare”, ha aggiunto un altro dipendente del bar.

“Lei lo immagini seduto qua e loro seduti, perché si mettono al 7 o al 6”, ha indicato il lavoratore al cronista, sottolineando quali fossero i tavoli quotidianamente occupati dagli agenti.

“A piedi sono due minuti di strada, loro vengono a piedi a mangiare. Io ho la Scientifica e la DIA ogni giorno a mangiare qua. Sono sempre quattro o cinque e vengono a mangiare a giro. Li conosce, per forza“, ha aggiunto il testimone.