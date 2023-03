Messina Denaro, visita in carcere per il boss: “Provato dalle cure, ma è sereno”

Il boss Matteo Messina Denaro ha ricevuto una visita dal garante dei detenuti. I due sono rimasti a colloquio per tre ore.

Visita in carcere per Matteo Messina Denaro, l’ex superlatitante arrestato a Palermo il 16 gennaio scorso e attualmente detenuto nella struttura penitenziaria dell’Aquila, in Abruzzo. A incontrare il capo mandamento di Castelvetrano è stato il garante regionale dei detenuti, Gianmarco Cifaldi.

“È un detenuto come tanti altri. L’ho trovato provato chiaramente dalle cure terapeutiche che sta effettuando, ma è una persona serena”, ha dichiarato Cifaldi ai colleghi del Tgr Abruzzo.

Messina Denaro, ieri la rinuncia all’udienza per le stragi

Il garante dei detenuti e Matteo Messina Denaro sono rimasti a colloquio per tre ore al fine di verificare le condizioni del boss e le cure mediche alle quali è attualmente sottoposto.

Matteo Messina Denaro, nelle scorse ore, ha rinunciato a partecipare all’udienza per il processo sulle stragi di Capaci e via D’Amelio in corso di svolgimento a Caltanissetta. Per lui era stato predisposto un collegamento video dal carcere abruzzese, ma ancora una volta ha deciso di non parlare.

“Non mi intrometto minimamente nella sua azione difensiva, la mia preoccupazione è garantire le cure mediche come per una qualsiasi altra persona detenuta nel nostro territorio”, ha aggiunto ancora Cifaldi.