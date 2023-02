L'intervento dei pompieri è in corso per scongiurare il peggio.

Maxi incendio ad Aprilia, nel Lazio. Al fuoco, da poco dopo le 15, i capannoni dell’ex Freddindustria, in centro città, precisamente in via Enna. La colonna di fumo denso e nero è ben visibile: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme evitando che queste si possano propagare.

Video Aprilianews