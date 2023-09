Ancora una maxi rissa nella movida notturna di Palermo

È passata poco più di una settimana dalla mega rissa che ha coinvolto circa quaranta persone in via Spinuzza. Nella notte altro parapiglia

È passata poco più di una settimana dalla mega rissa che ha coinvolto circa quaranta persone in via Spinuzza, nei pressi del teatro Massimo, uno dei centri della movida notturna di Palermo. Nella notte di oggi, di nuovo lo stesso copione si è ripetuto nella medesima zona, conosciuta dai palermitani anche come “champagneria”. Via dove vi sono numerosi locali e un afflusso di persone abbastanza corposo, anche giovanissimi.

La rissa e la fuga in via Spinuzza

Un gruppo di giovani nella notte di oggi si sarebbe preso a botte per motivi non chiari, su cui le forze dell’ordine starebbero già indagando con l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza e grazie alle possibili testimonianze di chi ha visto e segnalato le scene di violenza.

I colpevoli del litigio che è sfociato in violenza fisica, tuttavia, fino ad ora l’avrebbero passata liscia, in quanto poco prima dell’arrivo dei carabinieri si sono dati immediatamente alla fuga. Infatti, una volta giunti sul luogo della rissa i militari dell’Arma non hanno trovato nulla.

Foto d’archivio