Controlli a raffica nel settore ittico, scatta il maxi sequestro di tonno rosso e pesce a Palermo

Accertati 45 illeciti amministrativi ed elevate sanzioni per migliaia di euro.

La Guardia Costiera di Palermo ha posto sotto sequestro 23 tonnellate di pesce, compreso ben 130 esemplari di tonno rosso dal peso complessivo di 19 tonnellate e mezzo.

Ecco il bilancio dei controlli, iniziati lo scorso 1 maggio e proseguiti fino al 14 giugno e hanno visto i militari impegnati in un totale di 220 ispezioni e 527 controlli. Accertati 45 illeciti amministrativi, che hanno portato alla contestazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 79.500 euro.

Maxi sequestro di pesce e tonno rosso a Palermo

Gli operatori della Guardia Costiera hanno effettuato controlli ai venditori abusivi che vendono pesce nei mercati rionali ma anche ai pescherecci di rientro dalle battute di pesca in mare. Ispezioni anche nei porti e in strada, dove i militari hanno fermato furgoni isotermici utilizzati per il trasporto di pesce.

Nei porti di Balestrate, Termini Imerese, Cefalù, Porticello – oggetto dei controlli – la Guardia Costiera ha sequestrato 93 esemplari di tonno rosso (dal peso complessivo di 12 tonnellate), in quanto non accompagnati dai documenti BCD obbligatori. Un illecito che ha portato alla contestazione ai trasgressori di sanzioni da oltre 20.500 euro. Gli esemplari ritenuti idonei sono stati donati in beneficenza a enti caritatevoli e Onlus.

Altri territori interessati

I controlli non hanno interessato soltanto la provincia di Palermo, ma il settore della vendita di pesce di gran parte del territorio siciliano, da Gela a Cefalù, dalle Isole Pelagie a Pantelleria, dalle Egadi a Ustica. Nel Trapanese, la Guardia Costiera ha sequestrato – da un peschereccio nel porto di Trapani e da un’azienda ittica locale, quasi 2 tonnellate di pesce (compresi due esemplari di tonno rosso e 600 chili di baccalà salato scaduto) ed elevato sanzioni per un totale di 4.666 euro.

Coinvolta nell’operazione di controllo anche l’Agrigentino, con oltre 5.000 prodotti ittici non in regola e/o privi di documentazione posti sotto sequestro tra Sciacca, Menfi e Licata.

