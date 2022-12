Maxi tamponamento di oltre 200 auto per nebbia fitta, un morto

Molti dei feriti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli e i vigili del fuoco hanno inviato 11 autopompe e 66 uomini per soccorrerli

Sono più di duecento le auto che sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento sul ponte Zhengxin Huanghe nella città di Zhengzhou, in Cina, causato dalla fitta nebbia. Lo riporta l’emittente Cctv, spiegando che una persona ha perso la vita a causa dell’enorme incidente che ha coinvolto anche alcuni camion.

Feriti rimasti intrappolati nei loro veicoli

Come hanno riferito i media statali, molti dei feriti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli e i vigili del fuoco hanno inviato 11 autopompe e 66 uomini per soccorrerli. Il servizio meteorologico ha segnalato che la visibilità in molte zone era inferiore a 500 metri questa mattina, e a volte fino a 200 metri. Il ponte sul fiume Giallo è stato chiuso al traffico.