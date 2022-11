Mazara del Vallo, raffica di rapine e furti in poche settimane

Tra il 2021 e il 2022 un cittadino straniero ha seminato il panico nelle zone del mazarese con una furti in abitazione e di auto e rapine

Nelle scorse settimane era stato sottoposto all’obbligo di firma ma aveva continuato a commettere furti a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Adesso per un cittadino extracomunitario sono scattate le manette. I carabinieri lo hanno sorpreso martedì notte mentre era intento a rubare circa 60 chili di rame di proprietà di una nota azienda cittadina. La refurtiva è stata interamente recuperata. L’uomo due giorni prima aveva cercato di mettere a segno un altro furto in un autolavaggio in pieno centro ed è riuscito a fuggire senza, però, il bottino.

Tra il 2021 e il 2022 il cittadino straniero aveva seminato il panico nelle zone del mazarese con una serie furti in abitazione e di auto e rapine. Nei giorni scorsi i carabinieri gli avevano notificato l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale di Marsala, convalidando l’arresto, ha disposto un provvedimento ancora più ristrettivo rispetto a quello emesso poche settimane fa privandolo della possibilità di uscire da casa dalle 19 alle 7.