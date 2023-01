Per Mazda il 2023 si apre con l’arrivo di una versione Mild Hybrid della CX-5

Comodità, tranquillità e sicurezza alla guida “ritornano” in quattro nuovi allestimenti in gamma disponibili da febbraio

ROMA – Mazda CX-5 introduce con la versione 2023 il sistema Mazda M Hybrid 24V che, associato ai propulsori a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV, contribuisce a ridurre i consumi di carburante tra il 5% e l’8% rispetto al modello precedente con motori benzina, riutilizzando l’energia recuperata durante la decelerazione e alimentando un Isg che agisce da motore elettrico per assistere il motore endotermico.

La batteria agli ioni di litio da 24 V è montata tra le ruote, riducendo al minimo il suo impatto sullo spazio interno, aiutando a ottimizzare la distribuzione del peso e contribuendo alla sicurezza in caso di collisione. Accanto ai nuovi motori ibridi benzina, la gamma si completa con il già conosciuto diesel 2.2 litri doppia turbina con due livelli di potenza: 150 CV e 380 Nm di coppia, disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale Mazda i-Activ AWD, nonché con cambio manuale o automatico a sei marce, e 184 CV e 450 Nm di coppia con trazione integrale associata al cambio automatico.

Comodità, tranquillità e sicurezza nel possedere una CX-5 sono notevolmente migliorate grazie a volante e sedili anteriori riscaldabili elettricamente disponibili ora per tutte le versioni, alla base di ricarica Qi wireless per il telefono aggiunta alla consolle centrale, al display touch-screen per l’utilizzo dell’interfaccia Apple Carplay e Android Auto e a prese anteriori con standard USB-C ad alta velocità.

Sono dieci i colori per la carrozzeria che includono ora la nuova tinta Rhodium White Premium, un bianco puro ispirato all’estetica giapponese che, grazie alla sua ricca profondità, alla luminosità e alla raffinata granatura, accentua il gioco di luci e ombre sulle superfici, sottolineando la robustezza delle forme combinata all’eleganza del Kodo design. Pur conservando lo stile del modello 2022, la Mazda CX-5 2023 si rinnova nel suo line up che ora prevede quattro nuovi allestimenti in gamma: Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi, che adottano elementi distintivi per evidenziarne il rispettivo carattere e adattarsi a qualsiasi stile di vita; a questi si aggiungono, inoltre, le versioni speciali Advantage e Newground.

L’allestimento Centre Line presenta un equipaggiamento di serie già molto ricco, che comprende cerchi in lega da 19”, fari Full LED, sensori di parcheggio con videocamera, infotainment con navigatore, connessione Apple CarPlay e Android Auto wireless e sistemi di sicurezza come il monitoraggio del posteriore e il controllo di carreggiata. L’allestimento Exclusive Line aggiunge ulteriori elementi come il portellone elettrico, il sistema audio BOSE a 10 casse, fari a matrice di LED e una completa dotazione di sistemi di assistenza alla guida. L’allestimento Homura si contraddistingue per il carattere sportivo con finiture in nero lucido per la griglia anteriore, le sezioni inferiori dei paraurti e gli specchietti retrovisori esterni e i cerchi in lega da 18” che conferiscono alla carrozzeria un aspetto elegante e vigoroso allo stesso tempo. L’abitacolo si caratterizza per i rivestimenti esclusivi in pelle/tessuto scamosciato nero con cuciture rosse.

L’allestimento Takumi propone, invece, rivestimenti interni contraddistinti dalla morbidezza tattile della pelle nappa e la lussuosa trama delle venature del vero legno, a cui aggiunge i sedili a regolazione elettrica anche ventilati; esternamente, invece troviamo dettagli cromati che accentuano la premiumness dell’auto. La prima delle due versioni speciali, la Advantage, si basa sulla Centre Line e aggiunge elementi funzionali e di sicurezza quali il portellone elettrico e importanti sistemi di assistenza alla guida.

La versione speciale Newground, invece, partendo dalla Advantage, si caratterizza per il suo aspetto off-road grazie alla presenza di tratti speciali quali gli under-garnish anteriori e posteriori di colore argento satinato per l’esterno ed esclusive finiture Green Lime per l’interno.

La Mazda CX-5 2023 è ordinabile con prezzi compresi tra i 36.700 Euro della versione ibrida benzina 2.0 litri 165 CV Centre Line con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, fino ad arrivare ai 50.050 Euro per la versione Takumi dotata del propulsore diesel 2.2 litri da 184 CV con trazione integrale e cambio automatico.

Le prime unità saranno disponibili negli showroom Mazda a partire dal mese di febbraio.