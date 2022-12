Posti di lavoro al Sud, Meloni punta sul credito d’imposta per le aziende che assumono

"Estendere a tutto il 2023 i crediti d'imposta per le aziende che assumono al Sud", ha detto il presidente del Consiglio

Decontribuzione Sud è una misura “fondamentale per assumere” nel Meridione, “noi vogliamo renderla strutturale e, ve lo annuncio, il governo presenterà un emendamento alla manovra per estendere a tutto il 2023 i crediti d’imposta per le aziende che assumono al Sud, per le Zone economiche speciali e per le aree terremotate. Non era facile individuare le risorse ma ci siamo riusciti”. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’ormai consueto appuntamento su Facebook “gli appunti di Giorgia”.

Migranti: “Lavoreremo a nuove norme per fermare tratta”

Sul tema dell’immigrazione “si parla di un cambio di rotta del governo: assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione, la nostra posizione rimane sempre la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di essere umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani”, afferma Meloni, ricordando che “già dalla prossima lavoreremo a nuove norme per fermare la tratta, perché su questo tema noi non intendiamo mollare”. “Ho letto qualche settimana fa la notizia di scontri tra le forze del ministero libico di scontri a fuoco tra le forze del ministero libico e i trafficanti di essere umani: la gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l’Italia gira armata – scandisce – e io non voglio aiutare questa gente perché io le mafie le combatto tutte”.

Il premier: “Economia cresciuta nell’ultimo trimestre”

“Un’altra buona notizia della settima passata è che l’economia italiana, nonostante la situazione in cui ci troviamo, nell’ultimo trimestre, è cresciuta di più di quella francese, di quella tedesca e di quella spagnola. È un dato che mi ha fatto molto riflettere, che deve fare riflettere tutti. Chiaramente è anche una grande responsabilità – sottolinea Meloni – . Però dimostra che le nostre imprese anche nei momenti di difficoltà sanno fare la differenza, possono fare la differenza, soprattutto se vengono aiutate. E noi intendiamo aiutarle”. “A trainare sono soprattutto i settori del turismo e del Made in Italy, come sempre, le nostre eccellenze – indica il premier -. C’è un grande lavoro da fare, ma significa che questa nazione può tornare a camminare, può tornare a crescere. Soprattutto se ha un governo che la sostiene ed è quello che vogliamo fare”.