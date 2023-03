Meloni su guerra in Ucraina: “L’opinione pubblica non ci interessa, Kiev va sostenuta”

Il premier consolida la linea di condotta del suo Paese in tema di aiuti alla Nazione attaccata dalla Russia

“Continueremo a sostenere l’Ucraina senza badare all’impatto che questo può avere sull’opinione pubblica, il sostegno militare è necessario per difendere una nazione aggredita”. Con queste parole, e senza mezze misure, il premier Giorgia Meloni si pronuncia sulle intenzioni del Governo italiano riguardanti la guerra in Ucraina.

Nessuno spreco

“Considero puerile e falso – aggiunge il Presidente del Consiglio-, e in questa Aula lo sappiamo tutti, dire che l’Italia concentra risorse sulle armi in Ucraina sottraendola ad altri ambiti perché l’Italia sta inviando all’Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, che per fortuna non dobbiamo utilizzare”.