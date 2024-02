Meno liste d’attesa e più efficienza in provincia di Siracusa

Il tema al centro dell’incontro del Comitato zonale. Il commissario Caltagirone: “Garantire l’erogazione di prestazioni senza tempi lunghi, proveremo a riorganizzare le agende”

SIRACUSA – L’abbattimento delle liste di attesa e il potenziamento dell’offerta specialistica nei vari Comuni della provincia. È quanto proposto dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, nel corso del primo incontro con il Comitato zonale per la specialistica interna presieduto dallo stesso manager e composto dai dirigenti e dai rappresentanti sindacali di categoria.

All’incontro hanno preso parte il direttore Sanitario, Salvatore Madonia, il direttore del Dipartimento Adiss e del Distretto di Siracusa, Anselmo Madeddu, il direttore dell’Uoc Cure primarie e del Distretto di Augusta, Lorenzo Spina, il responsabile del Cup, Cosimo Dell’Arte, il direttore dei Distretto sanitario di Lentini, Salvatore Nigroli, e per il Distretto di Noto, Salvatore Vaccaro, la segretaria, Donatella Capizzello e, per la parte sindacale, i rappresentanti del Sumai, il Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana. Il confronto è stato utile anche per proporre l’introduzione di eventuali correttivi che serviranno ad incrementare il numero delle prestazioni diagnostiche e strumentali offerte prevedendo la programmazione di specifici incontri con i responsabili delle varie branche.

Verificare l’offerta specialistica dei singoli medici

L’obiettivo del commissario straordinario, più in generale, è quello di verificare l’offerta specialistica dei singoli medici chiamati ad erogare prestazioni, con riferimento anche agli specialisti ospedalieri e agli accreditati esterni con i quali il commissario Caltagirone prevede a breve scadenza di incontrarsi in un’ottica di fattiva collaborazione nel monitoraggio dell’offerta attualmente erogata. Allo scopo di potenziare l’offerta ambulatoriale specialistica interna, qualora necessario, il commissario ha indicato, tra l’altro, la possibilità di reimpiegare anche per le attività ambulatoriali in cui l’offerta è carente, i medici che attualmente stanno sopperendo alle carenze di organico nei vari reparti ospedalieri, una volta che le nuove risorse mediche assunte con i bandi pubblici aperti andranno ad impinguare l’organico dei reparti.

Nel corso dell’incontro il commissario straordinario ha preso in esame anche l’offerta specialistica all’interno delle tre case di reclusione della provincia di Siracusa. “La nuova programmazione – ha dichiarato il commissario Caltagirone – dovrà consentire l’erogazione di prestazioni ambulatoriali diagnostiche e strumentali senza lunghi tempi di attesa e secondo il principio di prossimità con i luoghi di residenza dei cittadini. Vorrei ricondurre il tutto alle norme ed al corretto dimensionamento – precisa il manager -, dobbiamo consentire agli utenti di prenotare le prestazioni a pagamento (intramoenia) solo per potere scegliere il professionista da cui farsi curare e non per accelerare il percorso ed accorciare i tempi di attesa. I tempi di attesa congrui dobbiamo provare a garantirli a tutti. Nei prossimi giorni proveremo a riorganizzare le agende secondo le procedure delineate per chiamare i pazienti prenotati ed anticipare le visite il più possibile”.

Nel prossimo incontro del Comitato zonale si stabiliranno, dopo una prima fase di valutazione delle criticità emergenti secondo le nuove linee guida dettate, le ore di specialistica effettivamente carenti da pubblicare negli avvisi trimestrali che vengono predisposti dall’Unità operativa Cure primarie.