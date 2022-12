Babbo Natale in Vespa, bancarelle e un contest speciale: apre il Mercatino di Pantelleria

Dal 17 al 24 dicembre a Pantelleria sarà aperto il Mercatino di Natale: i dettagli sugli eventi in programma, ma anche sul contest "L'angolino di Natale".

Ha aperto sabato 17 dicembre 2022, il Mercatino di Natale di Pantelleria, che resterà aperto fino al 24 dicembre, con casette e gazebo che ospiteranno artigiani, hobbisti e artisti panteschi che metteranno in vendita le loro creazioni per Natale a piazza Unesco e a piazza Messina.

Accanto a queste realtà creative, ci sono le Associazioni pantesche che offrono altre idee regalo per raccogliere fondi per le loro attività culturali e solidali. Tanti complimenti e apprezzamenti per l’iniziativa che raccoglie entusiasmo e allegria.

Il Mercatino di Natale di Pantelleria: giorni e orari di apertura

Il Mercatino di Natale di Pantelleria sarà aperto la mattina e il pomeriggio, ma l’area, con via Catania, diventerà area pedonale natalizia solo il pomeriggio, dal 17 al 24 dicembre, dalle ore 16 alle ore 20, alcuni giorni fino alle 22.

Ogni espositore è identificato con un numero ben visibile e ha addobbato e decorato il proprio gazebo e la propria casetta interpretando lo spirito natalizio. Tutti parteciperanno al Contest “L’angolino di Natale”.

Contest “L’angolino di Natale”, tutte le info

I cittadini panteschi potranno ritirare nei gazebo e nelle casette la scheda per votare il gazebo e la casetta che secondo loro è decorata in modo più creativo e fantasioso tra quelli presenti al Mercatino di Natale 2022 a Pantelleria. La partecipazione al contest è assolutamente gratuita.

COME SI PARTECIPA?

Chiedete la scheda per votare in uno dei gazebo o delle casette. La scheda è unica per votare sia il gazebo che la casetta.

COME SI VOTA?

I cittadini che riceveranno la scheda dovranno compilarla scrivendo il numero del gazebo e il numero della casetta che secondo loro più rappresenta lo spirito natalizio.

Una volta votato, i cittadini dovranno inserire la scheda nell’urna apposita.

DOVE SI TROVA L’URNA PER VOTARE?

L’urna sarà ben riconoscibile con la locandina del contest dal 17 al 24 dicembre 2022, allo stand di “Clara e Babbo Natale” al Mercatino di Natale in piazza Unesco e piazza Messina.

COSA SI VINCE?

Il 24 dicembre alle 12 si aprirà l’urna e si decreterà il vincitore del premio, che lo riceverà durante la successiva premiazione in piazza Unesco. Il premio in palio sarà un buono di 200 euro in buoni benzina, offerto dal Comune di Pantelleria e dalla Ditta Dal Zotto sas di Armando Dal Zotto.

Gli eventi, da Babbo Natale in Vespa allo spot promozionale

Ieri mattina l’isola è stata percorsa, dalle contrade al centro, da un Babbo Natale in ape che, circondato da tanti aiutanti in vespa, ha distribuito caramelle ai bambini in uno degli attesi appuntamenti organizzato dal Vespa Club Pantelleria.

Ieri pomeriggio c’è stata anche l’esibizione delle bambine e delle ragazze dell’ASD L’Isola in Danza di Sabrina Dominguez, che hanno allietato cittadini e famiglie con due balletti. Alcune delle bimbe erano davvero piccolissime, dai 3 anni e mezzo, ma hanno dimostrato coordinazione e entusiasmo.

L’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato alla Comunicazione e Cultura, ha fatto uscire uno spot dedicato, che si può vedere sul canale YouTube dell’Assessorato alla Comunicazione. In più, usciranno quotidianamente dei video con la presentazione dei vari espositori per farli conoscere meglio.

Mercoledì 21 dicembre, le classi della Scuola Primaria visiteranno il Mercatino di Natale e i bambini potranno osservare molti artigiani lavorare dal vivo, ascoltare le storie sulle tradizioni che danno origine a tante opere esposte e incontrare magari Babbo Natale…

Il 7 gennaio ci saranno i festeggiamenti dedicati alla Befana a partire dalle 16 in piazza Unesco con la “Befana in Vespa”, a cura del Vespa Club di Pantelleria. Si continuerà con la Caccia al tesoro della Befana in piazza Messina e con giochi, intrattenimento, artisti di strada, trucco bimbi, animazione e bolle di sapone a cura di DPlanet di Dora Pia Brignone.