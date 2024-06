Un giovane con precedenti per spaccio di droga è stato trovato senza vita. Il 19enne Michele Lanfranchi è stato rinvenuto a Messina.

Un giovane con precedenti per spaccio di droga è stato trovato senza vita. Il 19enne Michele Lanfranchi è stato rinvenuto la scorsa notte in una strada del rione Giostra di Messina. Riscontrata una ferita d’arma da fuoco al collo. Rinvenuta accanto al cadavere l’arma. Stanno indagando sul caso gli agenti della squadra mobile. Pare che non si escluda alcuna pista.