Messina, 80enne investita sulle strisce pedonali: trasferita d’urgenza in ospedale

L'incidente stradale si è verificato a pochi metri dall'ingresso della Chiesa di Santa Maria di Gesù inferiore

Incidente stradale a Messina. Una donna di circa 80 anni è stata investita da un’automibile mentre attraversava sulle strisce pedonali via Catania, a pochi metri dall’ingresso della Chiesa di Santa Maria di Gesù inferiore.

Sul posto due ambulanze

Sul posto sono intervenuti, allertati dai presenti, i sanitari del 118 con due ambulanze per prestare il primo soccorso alla donna, trasferita d’urgenza al Policlinico universitario. Secondo le prime informazioni, l’anziana non sarebbe in pericolo di vita.