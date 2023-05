Messina, cantiere privo dei requisiti di sicurezza: multa da 50 mila euro per il titolare

Il titolare dell'attività ha ricevuto sanzioni salatissime per oltre 50 mila euro con contestuale sospensione dell'esercizio

Sospesa a Messina l’attività di un cantiere edile, il cui titolare è stato denunciato dai carabinieri impegnati in una serie di controlli in materia di sicurezza sul lavoro. Dagli accertamenti sono emerse violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancanza delle precauzioni volte a evitare il pericolo di caduta dall’alto degli operai impiegati in alta quota e l’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il titolare è stato denunciato e a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 50.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate. Tutti i lavoratori controllati impegnati nelle attività di cantiere sono risultati in regola. I controlli dei cabinieri del Comando provinciale di Messina e del Nucleo ispettorato del lavoro, nel settore edile, proseguiranno nei prossimi mesi in tutta la provincia.