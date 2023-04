Messina, Casini presenta il libro: “C’era una volta la politica”

Pier Ferdinando Casini ha presentato quest'oggi a Messina il suo libro: "C'era una volta la politica": le sue parole

“Lo spazio politico per una forza di centro in teoria c’è, il problema, come sempre, è avere un disegno politico efficace per colmarlo. Oggi non ci sono più rendite di posizione, l’elettorato è mobile, i partiti, essendo partiti personali, nel giro di due-tre anni guadagnano 20 punti percentuali, una cosa che era assolutamente impossibile fino a 20 anni fa. Diciamo che oggi ognuno è artefice del suo destino, chi semina bene raccoglie, chi semina male non raccoglie come è logico che sia nella vita”. Così l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, oggi a Messina per presentare il suo libro ‘C’era una volta la politica’.

Ecco di cosa parla il libro di Casini

“‘C’era una volta la politica’, da un lato, è una denuncia perché il sottinteso è ‘oggi non c’è più’, dall’altro è un’invocazione affinché torni quella politica basata sulla competenza, sul radicamento territoriale e sulla formazione. Oggi non ci sono più i partiti politici e non c’è più formazione e questo è un fatto molto negativo”. Per Casini, però, “non c’è alternativa alla politica per cambiare le cose della tua comunità. Ai tanti giovani scettici sulla politica dico che alla fine se volete cambiare le cose serve la politica. Non c’è uno strumento diverso, non c’è un’intelligenza artificiale che possa sostituire la politica”.