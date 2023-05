Messina, consegna lavori di messa in sicurezza della cripta del Duomo

Il progetto è stato finanziato con risorse del dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana

Saranno consegnati domani, lunedì 15 maggio, alle 9.30, i lavori per la messa in sicurezza e la fruizione della cripta del Duomo di Messina, alla presenza dell’arcivescovo, del sindaco e del soprintendente ai Beni culturali. A eseguirli sarà l’impresa Ldr di Macerata, che si è aggiudicata la gara bandita dal Comune di Messina. Le opere dovranno essere realizzate in 365 giorni. Il progetto, redatto dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Messina, è stato finanziato, per complessivi 524 mila euro, con risorse del dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana.

L’intervento, finalizzato al recupero funzionale della cripta, sottostante la Cattedrale, nasce dall’esigenza di restituire alla collettività la piena fruibilità di un ambiente dalla forte connotazione identitaria per la popolazione messinese. La cripta costituisce, infatti, l’unica sopravvivenza dell’edificio medievale ancora visibile nel suo assetto originario, nonostante le trasformazioni subite a seguito della ricostruzione del tempio dopo il terremoto del 1908 e dei rifacimenti postbellici.

Nel dettaglio, i lavori prevedono il consolidamento e la pulitura dello scenografico apparato decorativo a stucco e dei frammenti pittorici ad affresco di grande rilevanza storico-artistica; la ricollocazione delle originarie pavimentazioni rinvenute durante i lavori del 2000, in particolare del pavimento seicentesco in cotto laterizio e del pavimento normanno in lastre in calcare; il trattamento dei rivestimenti murari; la messa in opera di una passerella in acciaio inox dimensionata secondo il percorso di visita e dei servoscala per consentire l’accesso ai diversamente abili. Ed ancora l’allestimento di un breve percorso espositivo di alcuni reperti scultorei lapidei provenienti dalla cripta e dall’antica fabbrica del Duomo.

Per le peculiarità morfologiche legate alla sua collocazione semipogea e alla suggestiva atmosfera che ne discende, questo spazio, riccamente decorato e articolato in una successione concatenata di ambienti da scoprire in un percorso orientato, rappresenta un elemento di forte attrazione turistica.