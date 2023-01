Messina Denaro, legali D’Alì: “Cessino false suggestioni su supporto a latitanza”

“A seguito dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, i media hanno scatenato un violento e calunnioso attacco ai danni del Senatore Antonio D’Alì e mosso gravissime insinuazioni e false suggestioni che lo stesso possa avere in qualunque misura supportato la latitanza trentennale del boss Matteo Messina Denaro. Si impone un chiarimento immediato ed una radicale e ferma smentita per amore di verità e nel rispetto di una persona che si trova in carcere.

Nel lunghissimo processo cui è stato sottoposto, il Senatore non è mai stato sentito.

I fatti che gli sono contestati e riguardo ai quali non ha mai smesso di professare la propria innocenza, si esauriscono nel 2006, 17 anni fa. Neppure l’ipotesi di accusa ha mai espresso, nemmeno in embrione, tale sconcertante illazione. Non esiste né è mai esistito uno spunto investigativo in tal senso orientato nel processo che ha visto il Senatore dapprima imputato e oggi condannato.

Il Senatore è un uomo di 71 anni che espia una pena che sente profondamente ingiusta e alla quale, tuttavia, si è spontaneamente assoggettato, nel rispetto delle Istituzioni, costituendosi in carcere non appena ricevuta la notizia che la sentenza a suo carico era divenuta definitiva. Si attendono ancora le motivazioni della Cassazione solo all’esito delle quali valuteremo eventuali iniziative.

Confidiamo, tuttavia, fin d’ora che cessi questa rabbiosa, infondata e perdurante aggressione, più vile perché ai danni di una persona che, detenuta, non ha voce diretta per difendersi”. Lo affermano in un comunicato gli avvocati Fabrizio Merluzzi e Arianna Rallo, difensori dell’ex senatore Antonio D’Alì.