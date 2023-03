Messina, nascondeva segnaletica stradale in casa: denunciato

I carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela hanno denunciato un uomo per ricettazione. Nei giorni scorsi, i militari avevano ricevuto la denuncia di furto di due cartelli stradali e di quattro sacchetti di appesantimento, rubati in due notti differenti, uno dopo l’altro, sulla statale 113 nel Comune di San Filippo del Mela, dove erano stati collocati temporaneamente per segnalare un tratto pericoloso.

Le ricerche hanno permesso di ritrovare il materiale rubato nel giardino dell’uomo, che di fronte all’evidenza ha ammesso le proprie responsabilità, non fornendo nessuna giustificazione sulla commissione del gesto. Il materiale è stato restituito all’ente gestore del tratto stradale, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione.