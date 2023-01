Messina, scontro fra camion in galleria: due feriti

Disagi alla circolazione ma, al momento, non è stato necessario chiudere il tratto. La viabilità, però, è consentita solo su una corsia

E’ di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato all’interno della galleria Scoppo, nella tangenziale di Messina.

Feriti i conducenti dei tir

Per cause ancora da accertare, due camion si sono scontrati e i rispettivi conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso ai feriti, successivamente trasportati in ospedale per accertamenti.

Si transita su una sola corsia

Disagi alla circolazione ma, al momento, non è stato necessario chiudere il tratto. La viabilità, però, è consentita solo su una corsia in attesa di rumuovere i veicoli dalla strada.