Messina, sorpresi a rubare in un ferramenta: arrestati

Due messinesi già noti alle forze dell’ordine sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per furto aggravato. ieri notte i militari li hanno sorpresi in un negozio di ferramenta della zona nord della città intenti a portare via della merce. Alla loro vista i due ladri hanno tentato di darsi alla fuga, ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri, che hanno anche recuperato la refurtiva, restituita al proprietario. Dopo la convalida dell’arresto entrambi sono stati sottoposti all’obbligo di firma.