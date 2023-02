Spaccio di cocaina e crack, 8 arresti nel Messinese – VIDEO

In molte occasioni, le dosi sarebbero state lanciate direttamente dalle finestre dell’appartamento e prese al volo dagli spacciatori

Cotto e crudo. Era così che i membri del sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nel territorio compreso tra Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, nel Messinese, indicavano il crack e la cocaina.

All’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal gip di Messina, su richiesta della Dda, nei confronti di 9 persone, 4 destinatarie della custodia in carcere, 4 agli arresti domiciliari e uno con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’accusa, a vario titolo, è di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione di stupefacenti.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Taormina e della Stazione di Santa Teresa di Riva, hanno portato alla luce, anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, di un gruppo criminale dedito allo smercio, nel territorio compreso tra Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, di cocaina e crack.

All’interno del gruppo c’erano ruoli ben definiti, con un sodale al vertice, un suo braccio destro ritenuto uomo di fiducia, e altri soggetti che, in base a compiti diversificati, provvedevano all’approvvigionamento della droga, principalmente proveniente dal capoluogo, alla preparazione e alla cessione delle dosi.

Dosi lanciate dalle finestre e prese al volo dagli spacciatori

La base logistica era l’appartamento del capo del gruppo che si assicurava “uno smercio incessante e quotidiano delle sostanze stupefacenti da parte dei pusher i quali, con disinvoltura e spregiudicatezza, si occupavano della cessione delle sostanze e della riscossione del denaro consegnato dagli assuntori della droga”.

In molte occasioni, le dosi sarebbero state lanciate direttamente dalle finestre dell’appartamento e prese al volo dagli spacciatori. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato sei persone per detenzione ai fini di spaccio, denunciato due soggetti e segnalati, alla Prefettura di Messina, sette giovani quali assuntori di droghe.