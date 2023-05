Messina, tenta di speronare l’auto dell’ex convivente: arrestato

Ha tentato di speronare l’auto su cui l’ex convivente viaggiava insieme a un minore. Con l’accusa di atti persecutori i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Gaggi, nel Messinese, un 27enne già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’uomo, a seguito di un litigio, stava pedinando la donna per impedirle di andare in caserma a sporgere una querela contro di lui. Rassicurata e calmata dai militari la vittima ha raccontato delle molestie e delle minacce subite da tempo da parte dell’ex convivente, per le quali già in passato aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo gli accertamenti e i riscontri, il 27enne è stato arrestato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.