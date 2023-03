Messina, tragedia in tribuna: papà muore guardando la partita del figlio

Dramma durante una partita di volley nel Messinese: Nino Crisafulli, 60 anni, è deceduto dopo essersi sentito male mentre guardava il figlio

Dramma, lacrime, immenso dolore. Il destino, a volte, sa essere crudele e beffardo. Pace del Mela, paese in provincia di Messina, piange la scomparsa di Nino Crisafulli, un uomo di 60 anni morto ieri all’ospedale di Milazzo dopo essere stato colto da un malore fatale mentre assisteva in tribuna alla gara di pallavolo del figlio all’interno della palestra “Guglielmo Marconi”.

La tragedia a pochi istanti dal fischio finale: inutili i soccorsi

Mancavano soltanto pochi minuti al fischio finale della sfida valevole per il campionato di Serie D tra la Labochem A.S. Athlon Pace del Mela, squadra in cui milita il figlio 22enne Giuseppe, e l’Ecoplast Volley Gela.

L’uomo, improvvisamente, ha cominciato a sentirsi male, prima di crollare al suolo: a dare l’allarme è stata la moglie che sedeva accanto a lui.

Due spettatori sono intervenuti immediatamente in soccorso, seguiti da due medici presenti sugli spalti che attraverso il defibrillatore hanno tentato di rianimare Nino Crisafulli.

L’arbitro ha sospeso immediatamente il match, attendendo l’ambulanza che ha poi trasferito d’urgenza l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani”: come detto però, purtroppo, non c’è stato proprio nulla da fare.

Pace del Mela a lutto: il cordoglio sui social per Nino Crisafulli

L’intera comunità peloritana è in lutto, incredula per quanto accaduto allo sfortunato uomo.

Crisafulli, infatti, era molto conosciuto all’interno del comune. Tanti i messaggi di cordoglio con in testa il sindaco Mario La Malfa. “Un altro punto di riferimento che ci mancherà – ha scritto su Facebook il primo cittadino- un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe”.

“La Società “Labochem A.S. Athlon – Pace del Mela“, in tutti i suoi componenti, si associa al dolore del nostro amico e atleta Giuseppe Crisafulli per la prematura scomparsa del papà”, ha scritto commosso il club di appartenenza del figlio.

Anche Fipav Sicilia ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la tragedia accaduta all’interno del palazzetto: “Il Presidente Nino Di Giacomo, il Vice Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia sono vicini al dolore di Giuseppe Crisafulli, giovane atleta dell’Atholn Messina – si legge – per l’improvvisa e prematura scomparsa del papà avvenuta in seguito ad un malore accorso mentre era sugli spalti ad assistere alla gara dei play off di serie D maschile di ieri pomeriggio. A Giuseppe ed alla sua famiglia, giunga il più caloroso degli abbracci da parte di tutto il Comitato Regionale”.