Metallo nel pollo, ritirate oltre 13 tonnellate di “Fun Nuggets” di Tyson Foods

Ritirati diversi lotti del noto prodotto statunitense. Ecco la nota dell'FSIS.

Pezzi di metallo nei nuggets di pollo: è la scoperta sconvolgente che ha portato la Tyson Foods, nota azienda alimentare statunitense, a ritirare dal mercato oltre 13 tonnellate di prodotto.

Ecco le aree e i prodotti interessati dal provvedimento.

Metallo nei nuggets di pollo Tyson Foods

Nel mirino delle autorità sanitarie statunitense ci sarebbero le Fun Nuggets, delle crocchette di pollo note per la loro forma a dinosauro. All’interno di alcuni di essi (in lotti con scadenza 4 settembre 2024) sarebbero stati trovati dei pezzi di metallo. Lo avrebbero confermato gli esposti di alcuni clienti. Una persona avrebbe riportato una piccola lesione orale, ma per fortuna non sarebbero giunta altre segnalazioni di gravi danni a persone.

La carne presumibilmente “contaminata” e ritirata dal mercato – ha annunciato il personale per la sicurezza e l’ispezione alimentare del Dipartimento dell’agricoltura statunitense (FSIS) – è quella dei lotti 2483BRV0207, 2483BRV0208, 2483BRV0209 e 2483BRV0210. L’azienda Tyson Foods ha esortato i clienti in possesso dei prodotti citati a restituire tutto e a non consumare i nuggets.

I Paesi in cui il prodotto è stato distribuito, nello specifico, sono: Alabama, California, Illinois, Kentycky, Michigan, Ohio, Tennessee, Virginia e Wisconsin.

Immagine di repertorio da Pixabay (foto di Hans Benn)