Oggi bollino giallo per Messina e Palermo: possibili ondate di calore

Le previsioni per la giornata odierna. Domani si tira un respiro di sollievo.

Caldo in arrivo in Sicilia. Si è fatto attendere ma, già in queste ore, la colonnina di mercurio sta facendo registrare temperature ancora elevate al Sud.

Livello di pre allerta a Messina e Palermo

Secondo gli esperti meteo, oggi è previsto il bollino giallo, livello di pre-allerta 1, a Cagliari, ma anche a Messina e Palermo. Lo rileva il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città.

“Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”, ricorda il ministero. Domani invece bollino giallo solo a Messina, per le altre 26 città bollino verde.