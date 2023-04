Sole cocente e caldo, in Sicilia arriva l’Anticiclone africano: temperature oltre i 30 gradi

Ultima parte di aprile contraddistinta dal calco e dalle temperature alte per merito dell'Anticiclone africano in arrivo in Sicilia.

Ultimi giorni del mese di aprile 2023 contraddistinti dal grande caldo in Sicilia. A portare stabilità e temperature elevate nell’isola sarà infatti l‘Anticiclone africano che in queste ore giungerà fino alle nostre coste, risalendo dal Mediterraneo meridionale.

I cieli siciliani si presenteranno in gran parte liberi dalle nubi o parzialmente nuvolosi, con il sole che splenderà su tutte le le province. Le temperature, come detto, conosceranno una nuova e consistente impennata.

Meteo Sicilia, impennata delle temperature

Le massime sfonderanno il “tetto” dei 25 gradi, toccando anche punte di 26-27 specialmente sulle zone costiere della Sicilia. In alcuni momenti, inoltre, non è esclusa un’ulteriore impennata termica. Non sono esclusi, infatti, aumenti fino a 30-31 gradi nelle ore centrali della giornata. Anche nelle zone interne della Sicilia, comunque, il clima si presenterà gradevole, se non addirittura estivo.

La situazione di stabilità si manterrà tale fino alla giornata di sabato 29 aprile. Soltanto in occasione di domenica 30, infatti, potrebbero sopraggiungere i primi annuvolamenti carichi di pioggia. Fino ad allora, comunque, il tempo rimarrà soleggiato.