In Sicilia arriva il grande caldo, +30 °C con il passaggio dell’Anticiclone: le previsioni

Buone notizie per quanto riguarda il meteo in Sicilia. Si attenuano le piogge, mentre crescono le temperature. Ecco le previsioni per domani.

Primo accenno d’estate in Sicilia dopo il tempo instabile che ha contraddistinto gli ultimi giorni. In base alle previsioni degli esperti, per la giornata di sabato 13 maggio è atteso nel mar Mediterraneo il passaggio dell’anticiclone delle Azzorre, i cui effetti accarezzeranno anche la nostra Isola.

Per le nostre 24 ore potrebbero ancora verificarsi degli acquazzoni nell’area orientale della Sicilia, specialmente nelle province di Catania e Siracusa, ma il quadro è destinato a stabilizzarsi nel corso della giornata.

Meteo Sicilia, impennata delle temperature

Sarà netto ed evidente, invece, il rialzo delle temperature che potrebbero toccare – se non superare – il tetto dei 30 gradi in diverse località della Sicilia. Cresceranno anche le temperature minime: nel corso delle ore notturne, infatti, i valori oscilleranno tra i 16 e i 17 gradi anche nelle zone interne del territorio siciliano.

I venti continueranno a soffiare in maniera moderata e interesseranno, in particolare, le coste esposte. I mari che circondano la Sicilia saranno mossi o poco mossi, specialmente lo Ionio e il Canale di Sicilia.