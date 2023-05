Meteo, in Sicilia ancora tanta incertezza ma le temperature reggono: le previsioni

Ancora tempo poco clemente con la Sicilia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 10 maggio 2023.

L’incertezza meteorologica sembra non voler abbandonare la Sicilia nel corso di questi giorni. Anche per la giornata di domani, mercoledì 10 maggio. Così come previsto dagli esperti meteo, sull’isola sono attese ancora perturbazioni su diverse zone del territorio isolano.

Meteo Sicilia, temporali nella zona centro-orientale

Le precipitazioni più forti potrebbero verificarsi nell’area centro-orientale della Sicilia. In particolare, nelle province di Caltanissetta, Catania ed Enna potrebbero manifestarsi forti piogge, a carattere di rovescio o temporale, con schiarite nel corso della giornata.

Precipitazioni di minore intensità toccheranno invece le zone del Messinese, del Palermitano e del Trapanese. Meno insistenti, invece, le precipitazioni nella zona meridionale della Sicilia. Nel Ragusano e nel Siracusano, le piogge potrebbero essere meno presenti.

Meteo Sicilia, le temperature resistono

Nonostante il maltempo, le temperature si manterranno attorno ai 24-25 gradi in diverse zone della Sicilia. I picchi maggiori si registreranno a Catania e Siracusa, mentre nel resto dell’isola i valori più alti oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Un leggero abbassamento termico potrebbe manifestarsi nel Nisseno e nell’Ennese, con le temperature massime che non andranno oltre i 17 gradi.