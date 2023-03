Meteo Sicilia, sole splendente con la primavera alle porte: le previsioni del 15 marzo

Ancora situazione climatica gradevole in Sicilia. L'arrivo di qualche nube non guasterà la giornata. Le previsioni meteo del 15 marzo.

Manca soltanto una settimana all’ingresso ufficiale della primavera, ma in Sicilia le temperature e il sole splendente di questi giorni fanno comprendere come alle nostre latitudini la stagione dei fiori sia cominciata decisamente in anticipo.

Meteo Sicilia, previsioni 15 marzo

Per la giornata di domani, mercoledì 15 marzo, le previsioni meteo per la Sicilia parlano ancora una volta di cieli sereni o poco nuvolosi. Le uniche nuvole potrebbero presentarsi lungo la fascia centro-meridionale dell’Isola, con possibilità di pioggia decisamente ridotte.

Le temperature massime saranno ancora gradevoli: il muro dei 20 gradi verrà superato nuovamente, in particolare lungo le zone costiere. Le città più calde dell’Isola saranno Catania e Siracusa, con le altre a seguire. I venti saranno forti e di Maestrale, mentre i mari che circondano la Sicilia si mostreranno mossi o parzialmente mossi.

La situazione di stabilità meteorologica dovrebbe proseguire per tutta la settimana, almeno fino all’arrivo della primavera. Non si registreranno particolari “scossoni”. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, ma sono escluse le precipitazioni sul territorio isolano.