Meteo Sicilia, per la Festa della Donna pioggia o sole? Le previsioni per domani

Che tempo farà in Sicilia in occasione della Festa della Donna? Ecco le previsioni meteo per mercoledì 8 marzo.

Il meteo in Sicilia continua a rimanere variabile a causa del flusso di correnti occidentali che sta toccando il Paese, in particolare le Regioni meridionali. Nelle scorse ore il tempo è stato certamente clemente con l’Isola, con il rientro delle perturbazioni che si erano verificare nei giorni scorsi.

Soltanto nel pomeriggio e nella serata di ieri, infatti la Sicilia è stata bagnata da brevi precipitazioni che hanno poi lasciato spazio al sereno. Ma cosa accadrà nelle prossime ore e, in particolare, per domani, in occasione della quale si celebra la Festa della Donna? Scopriamolo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, previsioni 8 marzo

Per le prossime 24 ore in occasione della Festa della Donna sulla Sicilia regnerà ancora l’instabilità. I cieli dell’isola saranno parzialmente coperti da nubi e la comparsa del sole sarà intermittente nel corso della giornata. Le nubi si concentreranno in particolare nei settori interni.

Per quanto riguarda le temperature, si sfioreranno ancora i 20 gradi in diverse località costiere. A Catania e Siracusa si toccheranno i 19 gradi, a Palermo la massima sarà di 18 gradi, mentre ad Agrigento il clima sarà mite in virtù dei 17 gradi previsti. Durante le ore notturne le temperature minime saranno ancora basse e non subiranno evidenti variazioni.

Il vento sarà ancora una volta il grande protagonista della giornata. Moderati, di provenienza sud-occidentale, su tutti i mari che circondano l’Isola. Più decisi invece i venti che soffieranno sul Canale di Sicilia.