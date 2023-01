Meteo Sicilia, arriva il freddo artico: temperature in picchiata, spunta la neve sui rilievi

Temperature in forte calo con pioggia e freddo artico, il meteo per la Sicilia non sembra essere benevolo. Le previsioni per il weekend.

Cieli coperti, pioggia e freddo artico in Sicilia. Sono questi i primi effetti della situazione di bassa pressione che sta interessando in queste ore nell’Isola e che sembra essere destinata a stabilizzarsi nel fine settimana.

In base alle previsioni meteo per giovedì 19 gennaio e venerdì 20 gennaio, la situazione meteorologica in Sicilia sembra destinata a volgere al peggio su tutti i settori dell’Isola. Lungo la fascia tirrenica si sono segnalate le prime piogge e a breve gli acquazzoni potrebbero spostarsi anche nelle zone centrali e orientali del territorio.

Meteo Sicilia, temperature in picchiata

Le perturbazioni sono accompagnate anche da un repentino calo delle temperature. Nelle ore centrali della giornata, i valori massimi non supereranno i 15-16 gradi lungo le coste. La colonnina di mercurio si abbasserà ulteriormente nell’entroterra, arrivando a toccare tra i 5 e gli 8 gradi nelle province di Enna e Caltanissetta.

Un ulteriore abbassamento delle temperature è previsto anche nei prossimi giorni, con l’arrivo in Sicilia del freddo artico dalle regioni del Nord Europa. Secondo gli esperti il vortice di aria gelida che sta attualmente toccando il Nord e il Centro del Paese giungerà anche nel Meridione, dando una decisa “spallata” alle temperature.

Meteo Sicilia, neve sui rilievi

I rilievi montuosi dell’isola, intanto, si colorano di bianco a causa della caduta di neve. La coltre candida continua a ricoprire le vette dell’Etna, mentre nel corso della notte la neve si è depositata anche a Piano Battaglia, nelle Madonie, così come testimoniato dagli scatti social di degli amanti della montagna.

Fonte foto: Facebook – Piano Battaglia (Madonie)