Meteo Sicilia, infuria il maltempo: ecco temporali e neve, le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia, si fanno sentire i primi effetti del maltempo. Oggi cieli coperti, nel fine settimana atteso un miglioramento.

Come da previsione, il maltempo ha fatto il suo ritorno in Sicilia portando sull’isola una situazione contraddistinta da pioggia, vento forte e nevicate. Già dalla serata di ieri, giovedì 2 marzo, su diverse zone del territorio siciliano si erano verificati i primi episodi piovosi.

Nel corso della notte la neve è tornata a cadere sui rilievi (in particolare sulle Madonie, sui Nebrodi e sull’Etna) così come era già accaduto durante le giornate di febbraio. Ma cosa accadrà nelle prossime ore e, in particolare, durante il fine settimana? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 3 marzo

Per oggi, venerdì 3 marzo, in Sicilia sono attese piogge a carattere di rovescio o temporale, in maniera uniforme su tutto il territorio isolano. Il cielo rimarrà coperto per tutta la giornata, con parziali schiarite durante le ore centrali. Attesa ancora neve al di sopra dei 900-1.000 metri d’altitudine.

Le temperature conosceranno una diminuzione nei valori massimi, con punte di 12-13 gradi lungo le zone costiere. Nel corso della notte le minime potranno scendere anche al di sotto dello zero nelle province di Caltanissetta ed Enna. I venti saranno moderati, mentre i mari che circondano la Sicilia si presenteranno mossi o molto mossi.

Meteo Sicilia, previsioni 4 marzo

Per sabato 4 marzo in Sicilia regnerà ancora l’instabilità. Le piogge si concentreranno nella zona centrale e occidentale dell’Isola (particolarmente interessate le zone di Caltanissetta, Palermo e Trapani), mentre nel resto del territorio il cielo sarà contraddistinto da nubi sparse, senza reali rischi di precipitazioni.

Prevista una graduale ripresa dei valori massimi, con punte di 16-17 gradi nelle province di Catania e Siracusa. Le minime rimarranno inalterate. I venti rimarranno ancora moderati.

Meteo Sicilia, previsioni 5 marzo

Per la giornata di domenica 5 marzo le nubi non abbandoneranno completamente la Sicilia e potrebbero verificarsi ancora degli acquazzoni. Le piogge si concentreranno nelle zone centro-meridionali, interessando le province di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Nel resto dell’Isola tornerà un timido sole. Le temperature rimarranno invariate, con picchi di 16-17 gradi sulle fasce costiere di Agrigentino, Catanese e Siracusano.