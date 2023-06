Meteo Sicilia, da lunedì torna la pioggia: previsioni lunedì 5 giugno

Inizio di settimana bagnato per la Sicilia, previsto il ritorno del maltempo a partire da domani. Le previsioni meteo.

Torna il maltempo in Sicilia a partire da domani, lunedì 5 giugno. In base alle previsioni meteo per le prossime 24 ore, infatti, sull’Isola sono attese nuove piogge in maniera pressoché uniforme su tutto il territorio isolano.

Meteo Sicilia, dove pioverà

Gli acquazzoni si verificheranno già a partire dalle prime ore della mattinata, specialmente nella zona centro-meridionale della Sicilia. Nel corso della giornata le nubi fanno capolino anche lungo i versanti orientali e settentrionali. Delle schiarite sono attese durante le ore pomeridiane, salvo poi lasciare spazio a nuovi rinforzi tra la serata e la notte.

Le temperature massime subiranno un leggero calo, con picchi di 22-23 gradi lungo le zone costiere. Atteso un graduale calo termico anche nelle aree centrali della Sicilia. I venti si manterranno deboli, mentre i mari che circondano la Sicilia saranno poco mossi.

Quando tornerà il sole?

La situazione di maltempo potrebbe replicarsi anche nella giornata di martedì 6 giugno, con pioggia ed acquazzoni ripetuti. Un prospetto simile alle 24 ore precedenti, con massime sempre in attenuazione. Per il ritorno del sole si dovrà necessariamente attendere le prime ore di mercoledì 7 giugno.

Foto di repertorio