Meteo Sicilia, ancora caldo e temperature roventi: le previsioni di lunedì 26 giugno

Meteo Sicilia, cieli ancora sereni e temperature in ascesa. Le previsioni per la giornata di domani, lunedì 26 giugno.

Inizio di settimana ancora contraddistinto dal caldo asfissiante e dal sole forte in Sicilia. A garantire questa tipica condizione estiva sarà infatti l’avvicinamento dell’Anticiclone delle Azzorre.

Gli effetti saranno visibili già nelle prossime ore e diventeranno ancora più presenti già dalla giornata di lunedì 26 giugno. In Sicilia è atteso un ulteriore rialzo delle temperature, con punte di 36-37 gradi su diverse zone dell’isola.

Meteo Sicilia, caldo per tutta la settimana

I picchi si registreranno lungo il versante orientale, con le province di Catania e Siracusa maggiormente interessante. Caldo afoso anche nelle zone interne del territorio siciliano, come nell’Ennese e nel Nisseno. La situazione rovente potrebbe essere in parte mitigata dall’azione dei venti, che soffieranno in maniera moderata da Nord-Nord Ovest.

Nel corso della settimana, fino al termine del mese di giugno, non sono previsti cambiamenti di rilievo, con le temperature che si manterranno ancora alte secondo le medie del periodo e i cieli che continueranno a essere limpidi e sgombri dai nubi.

Foto di repertorio