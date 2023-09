Ancora tempo incerto in Sicilia, nubi sparse e possibili piogge: le previsioni di domani

Meteo Sicilia, ancora tempo incerto per la giornata di sabato 9 settembre. Salgono le temperature, attesi venti forti.

Sarà una giornata contraddistinta dall’instabilità quella di domani, sabato 9 settembre, per quanto concerne la Sicilia. Sulla nostra Isola è infatti previsto ancora tempo incerto, con possibilità di precipitazioni dopo le piogge che si sono verificate in questi giorni, in particolare lungo il versante orientale.

Meteo Sicilia, previsioni 9 settembre

In base alle previsioni meteo per le prossime 24 ore, in Sicilia sono attese nubi sparse su tutto il territorio, con addensamenti maggiori nel Catanese, nel Messinese, Ragusano e nel Siracusano.

Proprio in queste zone non è esclusa la possibilità di pioggia. Secondo la Protezione civile regionale, le precipitazioni saranno isolate, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Le temperature

Le temperature massime saranno in tenue risalite, con picchi di 32-33 gradi lungo le zone costiere di Agrigento, Catania e Siracusa. Nel resto della Sicilia i valori termici oscilleranno tra i 29 e i 30 gradi. Per quanto riguarda le minime, non si andrà oltre i 22-23 gradi sempre lungo le zone marittime della Sicilia. Nelle aree interne, invece, le temperature si adageranno sui 17-19 gradi.

Venti e mari

Per quanto riguarda i venti, essi spireranno localmente forti nord-orientali sulle coste ioniche, in attenuazione. I mari che circondano la Sicilia saranno molto mossi, fino ad agitati al largo, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.