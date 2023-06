Meteo Sicilia, ancora sole e grande caldo: temperature oltre i 25 gradi – Le previsioni

Ancora sole cocente e temperature elevate in Sicilia, ecco le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 28 giugno.

Caldo, caldo e ancora caldo. Le previsioni meteo per la Sicilia di domani, mercoledì 28 giugno, delineano lo stesso canovaccio al quale stiamo assistendo ormai da giorni sull’isola. Anche per le prossime 24 ore, infatti, il sole e le temperature elevate saranno i protagonisti di giornata.

Meteo Sicilia, previsioni 28 giugno

Per quanto concerne i valori massimi, in Sicilia sono attese punte ancora una volta di 35-36 gradi, specialmente lungo le zone costiere.

L’area più rovente sarà la fascia orientale, con Catania e Siracusa tra le città maggiormente interessate dalla canicola. Temperature alte anche ad Agrigento e Caltanissetta, mentre saranno 32 i gradi previsti a Ragusa. Nel resto della Sicilia i valori massimi si manterranno sempre sui 30 gradi.

Il caldo potrebbe essere parzialmente mitigato dai venti, che soffieranno da deboli a moderati, specialmente lungo i versanti occidentale e meridionale della Sicilia.

Per quanto riguarda il rischio incendi, la Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino con un livello di preallerta e un rischio medio-basso. Per le ondate di calore, emanato un “livello 1” per la città di Messina.

Foto di repertorio