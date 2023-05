Meteo Sicilia, tornano le piogge ma le temperature crescono: le previsioni del weekend

Previsioni meteo "ballerine" per la Sicilia, ecco che tempo farà nel fine settimana del 27 e del 28 maggio.

Si attende meteo incerto in Sicilia nel fine settimana del 27 e del 28 maggio. In base alle previsioni per il nostro territorio, infatti, i cieli si manterranno sereni o parzialmente nuvolosi in alcune province, mentre in altre non sono da escludere precipitazioni.

Meteo Sicilia, previsioni 27 maggio

Per la giornata di sabato 27 maggio, le previsioni meteo parlano di instabilità lungo la parte orientale della Sicilia. Delle piogge potrebbero infatti verificarsi nelle province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. In particolare, le precipitazioni maggiori sono attese nel Ragusano, mentre nelle altre zone menzionate le piogge potrebbero essere sparse e di breve intensità.

Le temperature saranno ancora in aumento, con valori massimi di 26-27 gradi nelle zone costiere dell’Agrigentino, del Catanese e del Siracusano. Nelle altre zone della Sicilia le massime si manterranno sui 23-24 gradi, perfino nelle zone più interne.

Meteo Sicilia, previsioni 28 maggio

Si prospetta un miglioramento, invece, per la giornata di domenica 28 maggio. Le uniche piogge potrebbero manifestarsi soltanto su Catania e provincia, mentre nel resto della Sicilia splenderà il sole senza particolari problemi.

Per domenica si attende un’ulteriore crescita delle temperature, con picchi di 28-29 gradi. I picchi si registreranno ancora ad Agrigento, Catania e Siracusa. Nelle altre province i valori si manterranno sui 25-26 gradi.

Foto di repertorio