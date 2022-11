Mezzo pesante perde rimorchio, 11 chilometri di coda

Il veicolo spostato in corsia di emergenza sulla A1 nel tratto compreso tra Calenzano ed il bivio A1 Direttissima, in direzione Bologna

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Calenzano ed il Bivio A1 Direttissima, in direzione Bologna, è stato spostato in corsia di emergenza il mezzo pesante che precedentemente era andato in panne perdendo il rimorchio all’altezza del km 268.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, fa sapere Autostrade per l’Italia, sul posto il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 11 km di coda in direzione Bologna.

Agli utenti in viaggio verso Bologna Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Calenzano, seguire la Sp08 “Militare Barberinese” per rientrare in A1 a Barberino.