Miglioramento dei servizi postali ad Aragona

Consegnate nei giorni scorsi in Comune nuove cassette modulari riservate ai cittadini delle contrade prive di toponomastica. Un modo per garantire a tutti un sistema sempre più efficiente

ARAGONA (AG) – Nei giorni scorsi, alla presenza dei dirigenti regionali di Poste italiane, il Comune ha consegnato ai nuclei familiari dei cittadini delle contrade nove cassette postali modulari, che vanno ad aggiungersi ai precedenti moduli già disponibili nelle zone periferiche del territorio comunale.

Le cassette modulari, concesse in uso gratuito dall’azienda e diffuse in diversi altri centri del territorio nazionale, sono dotate di singoli box e la finalità dell’installazione è quella di venire incontro a quanti sono domiciliati in zone rurali, prive di toponomastica e che non sono in grado di fornire ai propri interlocutori un indirizzo completo. Ogni blocco contiene una o più caselle postali chiuse a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali e gli avvisi per il ritiro della posta registrata (raccomandate, assicurate, e altro ancora) depositati dal portalettere. Il sistema delle cassette modulari garantisce pertanto un servizio di recapito regolare consentendo agevolando sia il lavoro di consegna che la facilità dell’utente ad accedere alla propria corrispondenza.

“Obiettivo – come aggiunto dai rappresentanti di Poste italiane – è garantire un regolare servizio di recapito anche nelle zone caratterizzate da carenza di toponomastica, facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari. Ognuno dei blocchi installati contiene più cassette postali, di proprietà di Poste Italiane, a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali”. Il fine ultimo è quindi risolvere il problema per molti cittadini di comunicare ai propri interlocutori l’indirizzo completo.

Per il Comune di Aragona, come sottolineato anche dal sindaco Peppe Pendolino, si rinnova con Poste, dopo l’avvio del Progetto Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale una fiducia e un’attenzione al territorio che guarda all’ammodernamento dei propri servizi amministrativi e digitali.