Migranti trasferiti da Trapani a Catania, in 20 fuggono durante sosta sull’autostrada A19

I migranti hanno approfittato di una sosta del pullman per scendere dal mezzo e fuggire. Alcuni sono stati recuperati.

Una ventina di migranti che si trovavano a bordo di un pullman partito da Trapani Milo sono fuggiti dopo aver chiesto una sosta in autogrill per andare in bagno. I fatti sono accaduti alla stazione di rifornimento di Caracoli, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo.

La fuga dei migranti

Approfittando della sosta del pullman, i migranti sarebbero scesi dal mezzo e sarebbero fuggiti via, facendo perdere le proprie tracce. Sono così iniziate le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Gli agenti di Polizia e i carabinieri allertati sarebbero riusciti a rintracciare parte del gruppo di fuggiaschi, mentre alcuni sarebbero comunque riusciti a volatilizzarsi.

In occasione della giornata di Ferragosto la Prefettura di Trapani, in sinergia con la Regione Siciliana, aveva disposto il trasferimento di 234 migranti dal centro di Milo a Trapani verso altre località. L’Ast aveva quindi messo a disposizione alcuni pullman per poter procedere ai trasferimenti.